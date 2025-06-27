Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 1’inci katında oturan Erman Gülcü’den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, savcılık talimatıyla kapıyı çilingire açtırarak girdikleri dairede, kapının arkasında Gülcü’yü hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülcü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekipleri tarafından ölümü ‘şüpheli’ değerlendirilen Erman Gülcü’nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erman Gülcü’nün tip 1 diyabet hastası ve buna bağlı rahatsızları olduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.