Kaza, saat 04.00 sıralarında Eskişehir- Ankara çevreyolu 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Yaşar Demiryürek'in kullandığı 26 B 4630 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta sıkışan Demiryürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Demiryürek’in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından polisin otomobilde yaptığı incelemede, aracın hız göstergesinin 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.