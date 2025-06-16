Geçtiğimiz günlerde bir psikiyatri kliniğine yattığını duyuran ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumasına, saldırı sonucu 3 mermi isabet etti.

Hayati tehlikesi bulunmayan korumasının, yattığı hastanenin yan tarafında saldırıya uğradığını aktaran ünlü fenomen, saldırganların bulunması için yardım istedi.

Emniyet güçlerinin çalışmasının devam ettiğin aktaran Dilan Polat, "Emniyet gerekli araştırmayı yapıyor. İnanın çok kötüyüm. Lütfen bulunsun bir an evvel." ifadelerine yer verdi.

Polat, sosyal medya platformu Instagram'dan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Patlaştığı hikayelerde, "Yatış yaptığım hastanenin hemen yan tarafında korumam Alper silahlı saldıraya uğradı 3 mermi isabet etti. Şuan tedavi altında ,Hayati tehlikesi çok şükür yok, Söyleyecek çok şey var hep söyleyemiyorum! Emniyet gerekli araştırmayı yapıyor, İnanın çok kötüyüm Lütfen bulunsun bir an evvel !!!!! Neden niçin yaptığı bilinsin

Bakın ben çok şey söylemek istiyorum HEP SÖYLEYEMİYORUM" ifadelerine yer verdi.