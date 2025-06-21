TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası iş birliğiyle 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçiyle konut ve iş yeri inşaatları hızla devam ediyor. Deprem bölgesinde bugüne kadar tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 250 bini aşarken, 2025 sonuna kadar 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

Hatay, deprem sonrası en fazla konut teslim edilen il olurken, burada 68 bin 406 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar ise Hatay’da 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi tamamlanacak. Ayrıca, tarihi çarşılar ve meydanların yeniden inşası projeleri de devam ediyor. Hatay Kurtuluş Caddesi’nde TOKİ tarafından 280 dükkan, 69 konut, 1 okul ve 2 otelden oluşan yeni yaşam alanları kuruluyor.

Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da da binlerce konut, iş yeri ve köy evi inşaatları sürüyor. 2025 yılı sonuna kadar bölgedeki tüm konut ve iş yerlerinin teslim edilmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözümüzü inşa etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 250 bini aşkın konut teslim ettik, binlerce konutu tamamlama aşamasına getirdik. Asrın inşa seferberliğinde çalışmalar aralıksız sürüyor.” ifadelerini paylaştı.