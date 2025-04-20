Afet ve Acil Durum Yönetmeliği (AFAD) tarafından alınan bilgilere göre, bu sabah saatlerinde Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Deprem 3,5 büyüklüğünde olurken, depremin çıkış noktası Muğla'nın Datça ilçesi oldu. Ayrıca depremin derinliği ise 18.21 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [125.47 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-20
Saat:09:22:23 TSİ
Enlem:35.69583 N
Boylam:26.79278 E
Derinlik:18.21 km
Detay:https://t.co/kUSMm5dBWR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Editör: Melisa Sapaz