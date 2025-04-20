Afet ve Acil Durum Yönetmeliği (AFAD) tarafından alınan bilgilere göre, bu sabah saatlerinde Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Deprem 3,5 büyüklüğünde olurken, depremin çıkış noktası Muğla'nın Datça ilçesi oldu. Ayrıca depremin derinliği ise 18.21 kilometre olarak ölçüldü.

Editör: Melisa Sapaz