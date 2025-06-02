ÇAVUŞ IŞIK

Ankara’daki Arguvanlıları bir çatı altında toplayan Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğikültür-sanat etkinliklerine devam ediyor.

Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 17-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Sinop’a bir gezi düzenlendi. Sinop gezisi kapsamında 16 Mayıs Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece, saat 00:00’da Sinop'a hareket edildi. 17 Mayıs Cumartesi sabahı Gerze’de Piretun Bahçesi’nde deniz manzaralı kahvaltı eden grup daha sonra Türkiye'nin en kuzey noktası İnceburun’da doğa yürüyüşü ve fotoğraf molası verdi.

ARGUVANLILARDAN GEZİYE YOĞUN İLGİ

Sinop merkezde Sinop Cezaevi ve Diyojen Heykeli ziyaret edildikten sonra sahilde yürüyüş ve kısa bir gezinti yapıldı. Öğle yemeği Kadınlar Kooperatifi’nde yöresel Sinop mantısı ile yapıldıktan sonra Şahin Tepesi Seyir Terası’na çıkıldı. Daha sonra otele geçen grup burada serbest zaman geçirdi ve akşam yemeğini yenildi.

18 Mayıs Pazar günü otelde kahvaltı yapıldıktan sonra sahilde yürüyüş yapıldı. Buradan Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ne geçen grup doğa yürüyüşü ve fotoğraf molası verdi. Erfelek’te bulunan Türk Restaurant’da öğle yemeği yenildikten sonra Ankara’ya dönüldü ve gezi sona erdi.