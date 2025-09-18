TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Letonya, Estonya ve Litvanya dışişleri komisyonları başkanlarıyla Riga’da buluştu.

TBMM ve Baltık Ülkeleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı’nın üçüncüsü 16-17 Eylül tarihlerinde Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirildi. Türkiye’yi TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer temsil etti. Toplantılarda bölgesel güvenlik, savunma sanayisi ve uluslararası iş birliği konuları detaylı şekilde görüşüldü.

TÜRK İŞ DÜNYASI VE ÖĞRENCİLERLE İLK BULUŞMA

Heyet, Letonya’daki Türk iş dünyası temsilcileri ve eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek beklentilerini ve karşılaştıkları sorunları dinledi. Fuat Oktay, çözüm odaklı istişarelerde bulunarak, iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Bu görüşmeler, hem ticari hem de eğitim alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

LETONYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE AKŞAM YEMEĞİ

Toplantıya katılan ülkelerin dışişleri komisyonları başkanları, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze’nin verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı, bölgedeki barış çabaları ve Ortadoğu’daki çatışmalar ele alındı. İsrail’in Gazze’deki saldırılarının yarattığı insani kriz vurgulanırken, saldırıların derhal durdurulması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca, Türk savunma sanayisinin NATO ve AB iş birliklerinde aktif rol almasının önemi gündeme geldi.

LETONYA MECLİS BAŞKANI İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Toplantının öncesinde, Baltık ülkeleri dışişleri komisyonları heyetleri Letonya Meclis Başkanı Daiga Mieriņa ile bir araya geldi. Görüşmede, Baltık ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının çalışma yaşamı ve sosyal hakları ele alındı. Ayrıca, Türkiye ve Baltık ülkeleri arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

SAVUNMA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İNCELEMESİ

Heyet, Letonya’nın önde gelen teknoloji şirketlerinden LMT (Latvijas Mobilais Telefons) ile görüşerek telekomünikasyon sektöründeki son yenilikleri ve savunma sanayisi odaklı teknolojileri inceledi. Ziyarette, dijital altyapının güvenlik ve savunma kapasitesiyle entegrasyonu, ileri teknoloji projeleri ve Avrupa güvenlik mimarisine katkı sağlayacak inovatif çözümler değerlendirildi.

FUAT OKTAY’IN DEĞERLENDİRMESİ

Fuat Oktay, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, “Baltık ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmek, uluslararası meselelerde ortak çözüm üretmek ve savunma sanayimizle Avrupa güvenlik mimarisine katkıda bulunmak için önemli adımlar attık. Bu toplantılar, Türkiye’nin bölgesel ve küresel konulardaki etkisini artırma açısından kritik öneme sahiptir” dedi.