Türkiye, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte artan orman yangınlarına karşı havada ve karada yoğun bir mücadele yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede devletin tüm imkânlarıyla seferber olduğunu vurgulayarak, sahada görev yapan personel ve gönüllülere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Türkiye, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütmektedir. Yeşil Vatan’ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz.”

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm kurumların AFAD koordinasyonunda özverili bir şekilde çalıştığını belirten Erdoğan, yangınların söndürülmesi için büyük bir hassasiyetle hareket edildiğini ifade etti. "Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük,” diyen Erdoğan, halen devam eden yangınlara ilişkin de en kısa sürede olumlu haberler almayı temenni etti.

Sahada fedakârca görev yapan personelin çabalarını takdir eden Cumhurbaşkanı, “Yeşil Vatan’ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum,” dedi.

Ayrıca, yangınla mücadele sırasında hayatını kaybeden tüm görevlilere rahmet dileyen Erdoğan, “Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun,” sözleriyle açıklamasını tamamladı.