Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, enerji, yatırım ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliği öne çıktı.

100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi İçin Savunma Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında özellikle enerji ve yatırım alanlarında büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayarak, savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesinin, belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Ateşkes ve Bölgesel Barış Mesajı

Erdoğan, Trump’ın girişimleriyle İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ateşkesin kalıcı olması temennisini dile getiren Erdoğan, aynı zamanda Gazze’deki insani trajedinin sona erdirilmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla çözülmesi için yakın diyalog ve iş birliğinin önemini vurguladı.

NATO Vurgusu: Caydırıcı Güç Mesajı

Görüşmede iki lider, NATO’nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların önemine dikkat çekti.

Türkiye ile ABD arasında stratejik ilişkilerin daha da derinleştirilmesine yönelik olumlu mesajlar, zirve kapsamında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 24, 2025