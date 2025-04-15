Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, kanal ve çevresinde 250 personelin katılımı ile arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar 4'üncü günde de sürerken, Karanfil Timi gözyaşı dökerek bir an önce oğlunun bulunmasını istedi. (DHA)

Kaynak: DHA