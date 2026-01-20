Ezine Meslek Yüksekokulu’nda yaklaşık 15 yıldır idari personel olarak çalışan Serdal Güçtekin, iddialara göre Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinde usulsüzlük yaptı. Kendi kaydını öğrenci olarak sisteme işleyerek yetkisiz işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

BTK Denetimi ve İdari Soruşturma Başladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan denetimlerde usulsüzlük tespit edilince, ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdal Güçtekin görevden uzaklaştırıldı.

Savcılığa Suç Duyurusu ve Tutuklama

Üniversite yönetimi, usulsüzlük iddialarını Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Güçtekin, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Serdal Güçtekin’i “Evrakta sahtecilik” suçundan tutukladı.

Üniversite Sistemi Geriye Dönük İnceleniyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu müfettişleri, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nde (ÜBYS) geriye dönük tüm işlemleri incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.