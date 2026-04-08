Dijital platformlar ve ticari mekanlar genç neslin erken dönem etkileşim alanları haline geldi.

18 yaş altındaki bireylerin bu ortamlara denetimli katılımı velilerle uzmanlar arasında yoğun tartışmalara yol açıyor.

Psikolojik perspektiften, mutlak kısıtlamalar yerine yapılandırılmış erişim bireysel olgunlaşmayı destekleyebilir, yeter ki kurallar belirgin olsun.

Sosyal ağlar gençlik evresinde bir yansıma aracı işlevi üstlenir.

Akran içeriklerini takip etmek, benlik inşasını ivmelendirirken sınırsız maruziyet, benlik saygısını zedeler, dijital tacize kapı aralar ve ideal yaşam imgesini besler.

İlgili çalışmalar günlük 2 saati geçen etkileşimin kaygı düzeyini önemli ölçüde yükselttiğini ortaya koyuyor.

Yapılandırılmış erişimse duygu paylaşımını pekiştirir.

Veliler ortak hesap yönetimiyle çocuğa yüzeysel onay yerine derin bağlarla yönelmeyi aşılayabilir.

Bir uygulama:

Haftalık 3 seans (her biri 1 saatle sınırlı) ardından velinin yapacağı yansıtıcı diyalog gerçekleşirse bu durum duygusal farkındalığı kesinleştirir.

Paylaşılan deneyimler empatiyi ve öz yansıtmayı doğal bir alışkanlığa dönüştürür.

Ticari merkezler de paralellik gösterir.

Işıltılı sergiler ve grup etkileri aşırı tüketimi tetikler.

Bu durum yetersizlik duygusunu kökleştirir.

Bilişsel gelişim teorisine göre, somut işlem döneminde (yaklaşık 7-11 yaş), maddi nesneler kısa süreli tatmin sunsa da kalıcı alışkanlıklara dönüşebilir.

Denetimli ziyaretler özerklik duygusunu inşa eder.

Pratik bir yaklaşım olarak sınırlı bir meblağ vererek seçim özgürlüğü tanıyabilirsiniz.

Bu, dürtü kontrolünü güçlendirir ve ani kararları frenler.

Söz konusu alanlar engellenmek yerine rehberlik altında dönüştürülebilir.

Veliler şeffaf iletişim ve tutarlı sınırlarla bireyin bağımsızlığını teşvik etmeli.

Hatırlayın, düzenlenmiş özgürlük, sağlıklı kişilik oluşumunun temel taşıdır.

