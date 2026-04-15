Bilişsel zekâ (IQ) analitik işlemeyle sınırlıyken, duygusal zekâ (EQ) duygusal farkındalık, öz düzenleme, empati ve sosyal becerileri kapsamaktadır.

Zeki olmak yetmez.

Duygularınızı yönetebilmek asıl süper güçtür.

IQ’nuz ne kadar yüksek olursa olsun öfke patlamaları, empati eksikliği veya motivasyon kaybı hayatınızı baltalayabilir.

Yapılan çalışmalara göre EQ bireysel ve mesleki başarıda IQ’dan daha fazla etkilidir.

Aynı zamanda liderlikte, ekip performansı üzerinde %20-30 oranında pozitif etkiye sahiptir.

Beynimizde duygular mantıktan önce devreye giriyor.

Stres anında amigdala denen kısım alarm veriyor.

Bu durum da mantıklı düşünmeyi zorlaştırıyor.

Yüksek EQ ise bu duyguları yatıştırıp sakin kararlar almanızı sağlıyor.

Türkiye’de iş yerlerinde veya ailelerde yaşanan kavgaların çoğu duyguları anlamamaktan kaynaklanıyor.

Karşınızdakinin yerine geçip ‘’Bu senin için neden önemli?’’ diye düşünmek sorunları çözebilir.

EQ’nuzu ölçebilir, basit şekilde test edebilirsiniz.

1- Sinirlendiğinizde hemen tepki vermeden durabiliyor musunuz?

2- Birinin üzüntüsünü fark edip ‘’Anlatır mısın?’’ diyebiliyor musunuz?

3- Zorluklarda kendinizi motive edebiliyor musunuz?

4- Tartışmalarda orta yol bulabiliyor musunuz?

EQ doğuştan değil, öğrenilebiliyor.

Düzenli pratiklerle de gelişebiliyor.

Kısaca duygusal zekâ bir yetenek değil bir beceridir.

Her beceri gibi fark ettikçe ve uygulandıkça gelişir.

Kendinizi anlamaya başladığınızda dünya daha anlaşılır bir hale gelir.

EQ duygularınızı akılla birleştirir.

Bugün başlayın, hayatınız değişsin.

Peki sizin en güçlü EQ yanınız hangisi?