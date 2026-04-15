Bazı anlar vardır, yaşarken sıradan gelir. İçinden geçip gidersin, hatta çoğu zaman farkına bile varmazsın. Bir sokaktan yürürsün, bir yüzle karşılaşırsın, ışık bir duvara çarpar, bir çocuk koşarak geçer… Hayat kendi akışı içinde devam eder. Fakat aynı ana, bir fotoğraf karesi olarak geri döndüğünde, o sıradan sandığın şeyin aslında ne kadar derin bir anlam taşıdığını fark edersin.

İşte tam da burada şu soruyu sormak gerekir: İnsan gerçekten hatırlamak için mi fotoğraf çeker, yoksa kaybetmemek için mi?

Genelde bu soruya verilen cevap bellidir: “Anı biriktirmek için.” Ama bu cevap, fotoğrafın ruhunu açıklamak için yeterli değildir. Çünkü insan, aslında unutamadığı şeylerin peşinden gider. Bir şeyi unutacağından korktuğu için değil, zaten unutamayacağını bildiği için kadraja alır. Bu çok ince ama çok önemli bir farktır. Fotoğraf, çoğu zaman bir şeyi hatırlamak için değil; onun kaybolacağını bilerek ona son bir kez dokunabilme çabasıdır.

Düşündüğünde, en çok hangi anları çektiğini hatırla. Sıradan olanları mı, yoksa içinde bir şeyleri titretenleri mi? Bir annenin gözlerindeki yorgun ama huzurlu ifade, bir çocuğun dünyayı ilk kez görüyormuş gibi bakan gözleri, yağmurdan sonra parlayan bir sokak… Bunların hiçbiri teknik olarak “zorunlu” kareler değildir. Ama içimizde bir yer bilir ki bu anlar geçicidir. Ve insan, geçici olan şeylere karşı daha hassastır. Çünkü kaybedeceğini hisseder.

Fotoğraf tam olarak bu noktada devreye girer. Zamanı durduramazsın, bir anı geri getiremezsin, hiçbir şeyi olduğu yerde tutamazsın. Ama deklanşöre bastığın anda, kendine küçük bir teselli verirsin: “Gitmeden önce seni gördüm.” Belki de fotoğrafın en dürüst tarafı budur. Bir şeyi kurtaramaz, ama onu görmezden gelmediğini kanıtlar.

Burada asıl mesele teknik değil, bakıştır. Çünkü herkes bakar ama herkes görmez. Fotoğraf çeken insanı farklı kılan şey de tam olarak budur. O, bir anın içinden geçip gitmez; o anın içinde biraz daha kalır. Işığın nereye düştüğünü, gölgenin neyi sakladığını, yüzlerdeki en küçük değişimi fark eder. Ve en önemlisi, dışarıda gördüğü şeyle kendi içinde hissettiği şey arasında bir bağ kurar. Çünkü aslında çekilen her fotoğraf, dış dünyanın değil, iç dünyanın bir yansımasıdır.

Bu yüzden kadraja girenler kadar, kadrajın dışında kalanlar da önemlidir. Neyi çektiğin kadar, neyi görmezden geldiğin de seni anlatır. Bazen en güçlü fotoğraflar, çekilenler değil; çekilmeyenlerdir. Çünkü bazı anlar vardır ki insan fotoğraf makinesini kaldırmaya bile kıyamaz. O anı sadece yaşamak ister. Ama yine de çoğu zaman dayanamaz ve o ana bir çerçeve çizmek ister. Çünkü insan, kaybedeceğini hissettiği şeylere daha çok tutunur.

Yıllar sonra o fotoğrafa tekrar baktığında ise sadece geçmişi hatırlamazsın. O anki kendinle karşılaşırsın. Nasıl hissettiğini, neyi önemseyip neyi göz ardı ettiğini, içinde hangi boşlukların olduğunu fark edersin. Fotoğraf, sadece zamanı saklamaz; seni saklar. Belki de bu yüzden bazı kareler insanın içini sıkıştırır. Çünkü o fotoğraf, unuttuğunu sandığın bir duyguyu yeniden yüzeye çıkarır.

Sonunda insan şunu anlar: Biz hatırlamak için değil, unutmaya cesaret edemediklerimizi kaybetmemek için fotoğraf çekiyoruz. Çünkü bazı anlar gerçekten geçer, ama içimizden geçmeye devam eder. Ve biz o anları bir kareye sıkıştırarak, sanki tamamen kaybolmayacaklarmış gibi kendimizi avutuyoruz.

Belki bu bir yanılsama. Ama insan zaten biraz da güzel yanılsamalarla ayakta kalır. Çünkü en çok değer verdiği şeyleri tamamen kaybettiğini kabul etmek kolay değildir. İşte bu yüzden insan, en çok kaybedeceğini bildiği şeyleri kadraja alır.