Bazı günler vardır; takvimde sıradan görünür ama insanın içinde başka bir kapıyı aralar. Bayram günleri biraz böyledir. Kapılar çalınır, sofralar kurulur, insanlar birbirine sarılır. Ama aslında bütün bunların arkasında daha derin bir şey vardır: hatırlamak.

Çünkü bayram biraz da hatırlama günüdür.

Çocukluğumda bayram sabahlarının kendine özgü bir ışığı olduğunu düşünürdüm. Güneş sanki o gün biraz daha yumuşak doğar, sokaklar daha sessiz olurdu. Annelerin telaşı, babaların erken kalkışı, yeni ayakkabıların çıkardığı o hafif sert ses… İnsan büyüdükçe anlıyor ki aslında değişen bayram değil, değişen insanın zamanı algılayışı.

Ama bazı şeyler hiç değişmez.

Mesela bir fotoğrafın gücü.

Bir bayram günü çekilmiş eski bir fotoğrafa baktığınızda yalnızca bir görüntü görmezsiniz. Orada bir masa vardır, belki biraz kalabalık, belki biraz dağınık. Bir köşede gülümseyen bir çocuk, başka bir yerde düşünceli bir dede… O anın içindeki herkes belki artık aynı yerde değildir ama fotoğraf onların sesini hâlâ taşır.

İşte fotoğrafın asıl gücü burada başlar.

Fotoğraf sadece gördüğümüz şeyi kaydetmez. Fotoğraf, zamanın içinden küçük bir parçayı alır ve geleceğe emanet eder. Bir gün o fotoğrafa yeniden baktığınızda fark edersiniz ki aslında o kare yalnızca bir anı değil, bir duyguyu saklamıştır.

Bayram günleri bu yüzden fotoğraflarla çok yakışır.

Çünkü bayram, insanın kalbinin biraz daha açık olduğu nadir günlerden biridir. İnsanlar birbirine daha çok bakar. Daha çok gülümser. Daha çok sarılır. Ve bütün bunlar fotoğrafın en sevdiği şeylerdir.

Bir fotoğrafçı için bayramın anlamı belki de biraz farklıdır. Çünkü biz bazen yalnızca bayramı yaşamayız; aynı zamanda onu görürüz. Bir çocuğun utangaç gülümsemesinde, bir annenin gözlerinde, yaşlı bir adamın torununa bakarken yüzünde beliren o ince ifadede saklı olan şeyi fark ederiz.

Fotoğraf çekerken aslında objeleri çekmeyiz.

Biz insanların hayatlarında taşıdığı anlamları çekeriz.

Bir masa sadece masa değildir; bir araya gelmenin sembolüdür.

Bir kapı sadece kapı değildir; bekleyişin ve kavuşmanın eşiğidir.

Bir bakış sadece bakış değildir; insanın iç dünyasının en sessiz cümlesidir.

Belki de bu yüzden fotoğraf çekmek, biraz da insanı anlamaya çalışmaktır.

Ve insanı anlamaya çalışan herkes bilir ki hayatın en kıymetli tarafı büyük anlarda değil, küçük anlarda saklıdır. Bayram sabahı içilen çayın buğusunda… Kapıdan giren misafirin yüzündeki o ilk ifadede… Uzaktan gelen bir kahkahanın yarattığı sıcaklıkta…

Fotoğraf tam da bu anların dilidir.

Bugün geriye dönüp baktığımızda, yıllar önce çekilmiş bayram fotoğraflarının neden bu kadar değerli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Çünkü o karelerde yalnızca insanlar değil, zamanın kendisi vardır.

Bir çocuk büyümüştür.

Bir baba yaşlanmıştır.

Bir ev değişmiştir.

Ama fotoğraf, o anı olduğu gibi saklamaya devam eder.

Belki de insanın en büyük arzularından biri budur: Geçip giden zamanı biraz olsun tutabilmek.

Fotoğraf bunu yapmanın en sade yollarından biridir.

Uzun zamandır fotoğraf üzerine düşünüyorum, yazıyorum, anlatıyorum. Yıllardır fotoğrafın yalnızca bir görüntü üretme aracı olmadığını söylüyorum. Fotoğraf insanın hayata bakışını değiştiren bir dildir. İnsan doğru baktığında, hayatın içindeki anlamları daha derinden görmeye başlar.

Şimdi bu düşünceler yıllardır içimde biriken bir yolculuğun sonunda bir kitapta buluşuyor.

Aslında bir kitap da biraz fotoğrafa benzer.

Nasıl ki bir fotoğraf bir anı saklıyorsa, bir kitap da bir düşüncenin izini saklar. Yıllar sonra birisi o sayfaları açtığında belki benim bugün hissettiğim duygunun küçük bir parçasını hissedecek.

Belki de yazmanın ve fotoğraf çekmenin ortak noktası tam olarak budur.

İnsan, geçip giden zamanın içinden küçük bir iz bırakmak ister.

Bayramlar da bize bunu hatırlatır.

Hayatın aslında çok hızlı aktığını… İnsanların bir araya gelmesinin ne kadar kıymetli olduğunu… Ve hatıraların sandığımızdan çok daha değerli olduğunu…

Bir gün hepimiz geriye dönüp hayatımıza bakacağız. Büyük başarıları, koşuşturmayı, telaşları belki o kadar net hatırlamayacağız. Ama küçük anları hatırlayacağız.

Bir bayram sabahını.

Bir sofrayı.

Bir kahkahayı.

Bir fotoğrafı.

Belki de bu yüzden fotoğraf çekiyoruz.

Sadece gördüğümüz şeyleri saklamak için değil…

Bir gün unutmaya başladığımızda

bize yeniden hatırlatsın diye.

Çünkü bazı anlar vardır.

Onların da bir bayramı olsun isteriz.