

Bazen deklanşöre bastığında, aslında neyi çektiğini hiç düşündün mü?

Karşında bir insan durur. Bir yüz, bir bakış, bir an…

Ama sen o anda sadece gördüğünü mü kaydedersin, yoksa içinden geçenleri mi?

Fotoğraf dediğimiz şey çoğu zaman bir yanılgıdır.

Biz, objektifin karşısındaki dünyayı kaydettiğimizi zannederiz.

Oysa gerçek çok daha sessiz, çok daha derindir.

Biz fotoğraf çekerken dışarıyı değil, içimizi ifşa ederiz.

Çünkü hiçbir fotoğraf tarafsız değildir.

Aynı sokakta yürüyen iki insan, aynı duvarı görür ama aynı fotoğrafı çekemez.

Biri o duvarda geçmişini görür, diğeri sadece bir doku.

Biri bir çocuğun bakışında kırılmışlığını yakalar, diğeri sadece bir portre çeker.

Fark makinede değildir.

Fark, bakanın içinde saklıdır.

İşte tam da bu yüzden fotoğraf teknik bir mesele olmaktan çıkar, varoluşsal bir hâl alır.

Sen neyi görüyorsan, aslında osun.

Bir gün fark ettim…

Aynı mekânlarda dolaşıyorum, aynı insanlarla karşılaşıyorum ama her çektiğim karede başka bir duygu var.

Bazen hüzün ağır basıyor, bazen yalnızlık, bazen de tarif edemediğim bir boşluk.

O an anladım ki mesele ışık değilmiş.

Mesele, benim içimdeki gölgeymiş.

Çünkü insan, kendinden kaçamaz.

Ve fotoğraf, kaçtığını sandığın her şeyi sessizce yüzüne vurur.

Belki de bu yüzden bazı fotoğraflar bizi rahatsız eder.

Bakmak istemeyiz.

Hızlıca geçeriz.

Çünkü o karede gördüğümüz şey, başkasına ait değildir.

O, bizim içimizden bir parçadır.

Fotoğraf bir yüzleşmedir aslında.

Ve her yüzleşme gibi, cesaret ister.

Çoğu insan iyi fotoğraf çekmek ister.

Ama çok az insan kendini görmek ister.

Çünkü kendini görmek, sadece güzeli değil; kırık olanı, eksik olanı, saklananı da kabul etmeyi gerektirir.

İşte bu yüzden bazı fotoğraflar güçlüdür.

Çünkü o fotoğraflar sadece bir anı değil, bir iç dünyayı taşır.

Bakarsın ve hissedersin.

Nedenini bilmeden içine dokunur.

Çünkü o karede teknikten daha fazlası vardır:

Bir insanın kendisi vardır.

Sen hiç kendini çektiğin bir fotoğrafta yakaladın mı?

Öyle bir an gelir ki…

Deklanşöre basarsın ve sonrasında uzun uzun bakarsın o kareye.

Bir huzursuzluk olur içinde.

Bir şey eksik değil, fazladır aslında.

Sen oradasındır.

İşte o an fotoğraf, görüntü olmaktan çıkar.

Bir aynaya dönüşür.

Ve o aynada gördüğün şey, her zaman hoşuna gitmez.

Ama gerçek tam da oradadır.

Belki de bu yüzden fotoğraf bir sanattan önce bir yolculuktur.

Dışarıya doğru değil…

İçeriye doğru.

Sen ne kadar derine inersen, fotoğrafın da o kadar derinleşir.

Sen ne kadar kendine yaklaşıran, çektiğin kareler de o kadar gerçek olur.

Çünkü mesele neyi çektiğin değil, kim olarak çektiğindir.

Bir manzarayı herkes çekebilir.

Bir yüzü herkes kaydedebilir.

Ama bir duyguyu…

Bir kırılmayı…

Bir insanın içindeki sessiz çığlığı…

Onu herkes göremez.

Onu görebilmek için önce kendinle karşılaşman gerekir.

Belki de bu yüzden en iyi fotoğraflar, en sessiz anlarda çıkar.

Konuşmadığın, sadece hissettiğin anlarda.

Çünkü o anlarda akıl susar, içindeki gerçek konuşur.

Ve sen farkında olmadan kendini çekersin.

Şimdi bir sonraki kareyi çekmeden önce kendine şunu sor:

Ben gerçekten neyi görüyorum?

Ve daha önemlisi…

Ben kim olarak bakıyorum?