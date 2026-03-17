Bir çember düşünün…

Kusursuz, sade, başlangıcı ve sonu birbirine değen bir çizgi.

Ve o çemberin içinde saklı bir sır: 3.14…

Çoğumuz için bu sadece bir sayıdır. Oysa biraz durup bakınca, o sayının bir ölçüden fazlası olduğunu fark ederiz. Bir oran değil sadece; bir akış, bir hikaye, bir ihtimal…

Pi…

Bir çemberin çevresinin çapına oranı. Basit gibi görünen ama içine girdikçe derinleşen, derinleştikçe insanı kendine çeken bir gerçek.

Çünkü pi, kendini asla tekrar etmez.

Durmaz.

Bitmez.

Her basamağı, bir öncekinden farklıdır.

Ve belki de bu yüzden, yalnızca matematiğin değil, hayatın da en dürüst aynasıdır.

Düşünün…

Onun ondalık basamaklarında bir düzen yokmuş gibi görünür. Ama aslında her şey oradadır.

Bir doğum tarihi…

Bir telefon numarası…

Bir kimlik bilgisi…

Belki ilk söylediğiniz kelime, belki de son nefeste dudaklarınızdan dökülecek o kırık cümle…

Hepsi o sonsuz dizinin içinde bir yerde saklıdır.

Dağınık…

Gizli…

Ama var.

Tıpkı hayat gibi.

Biz doğarız.

Fark etmeden bir çemberin içine gireriz.

Ailemiz, çevremiz, öğrendiklerimiz, korkularımız… Hepsi o çemberin sınırlarını çizer.

Sonra yaşamaya başlarız.

Ama çoğumuz aslında yaşamayız…

Sadece tekrar ederiz.

Aynı hataları,

Aynı korkuları,

Aynı suskunlukları…

Aynı ilişkileri,

Aynı kabullenişleri,

Aynı sınırları…

Ve en tehlikelisi…

Aynı hayatı…

İşte burada insanın yüzüne çarpan o sessiz soru belirir.

Pi kendini asla tekrar etmezken, biz neden ederiz?

3.14’ten sonra gelen hiçbir basamak bir öncekine benzemez. Ama bizim hayatımız çoğu zaman o ilk iki basamakta sıkışıp kalır.

Aynı insanlar…

Aynı düzen…

Aynı alışkanlıklar…

Aynı yönlendirmeler…

Ve sonra dönüp sorarız.

“Hayat neden değişmiyor?”

Oysa cevap sandığımızdan daha nettir.

Hayat değişmez.

İnsan değişir.

İnsan değişirse, hayatın yönü de değişir.

Eğer pi sayısını sadece “3.14” olarak kabul etseydik, onun içindeki sonsuzluğu inkar etmiş olurduk.

Ama biz hayatı tam da böyle yaşıyoruz. Bize verilen ilk bilgileri ezberliyor, bize çizilen sınırları sorgulamıyor, önümüze konulanla yetiniyoruz.

Geri kalan sonsuz ihtimali ise görmezden geliyoruz. Oysa hayat, tekrar edilmek için değil; genişletilmek için vardır. Bir çemberin içinde dönmek kolaydır. Aynı yolu yürümek, aynı şeyi düşünmek, aynı şekilde yaşamak…

Kolaydır.

Ama o çemberi büyütmek… İşte orada başlar gerçek hayat. Çünkü büyümek, alışkanlıkları sorgulamayı gerektirir. İlerlemek, korkularla yüzleşmeyi gerektirir.

Değişmek ise, cesaret ister.

İnsan çoğu zaman değişmekten değil, değişimin getireceği bilinmezlikten korkar. Bu yüzden alıştığı yerde kalır. Bildik acıları, bilinmeyen ihtimallere tercih eder.

Güven ister… Ama gelişimi erteler.

Düzen ister… Ama o düzenin içinde sıkıştığını fark etmez.

Ve sonra hayatın neden ilerlemediğini sorgular.

Oysa gerçek çok yalındır. Sonsuzluk, tekrarın içinde değil; değişimin içindedir. Bir insan hayatını gerçekten yazmak istiyorsa, onu tekrar ederek değil, her gün yeni bir basamak ekleyerek yazmalıdır.

3.14’te kalırsanız, bir sayı olursunuz.

Ama devam ederseniz… bir hikaye olursunuz.

Kendi hayatımızın basamaklarını yazmak istiyorsak, önce o küçük çemberi fark etmeliyiz.

Sonra da onu büyütmeliyiz.

Düşüncelerimizi…

Seçimlerimizi…

Yönümüzü…

Ve evet, bizi şekillendiren düzeni de…

Çünkü insan, sadece kendi içini değil,

kendisini kuşatan koşulları değiştirebildiği ölçüde özgürdür.

Aksi halde, fark etmeden başkalarının çizdiği bir çemberin içinde yaşar. Bugün hala aynı yerdeyseniz, sorun hayatın sizi tutması değil…

Sizin o çemberi bırakmamanızdır.

Pi sayısı akmaya devam ediyor.

Durmadan…

Tekrar etmeden…

Sonsuza doğru ilerleyerek…

Başlangıç herkes için aynıdır.

Ama devam etmek… bir tercihtir.

Hala 3.14’te misiniz… yoksa kendi sonsuzluğunuzu yazmaya başladınız mı?

SONSÖZ

Hayat sana çizilmiş bir çember değildir… Sen çizdiğin kadar varsın.

3.14 bir başlangıçtır; ama orada kalırsan, sadece ölçülürsün. Devam edersen… anlam kazanırsın.

Sonsuzluk sana verilmez onu, cesaretinle yazarsın.

3.14’te durursan sadece bir ölçü olursun; devam edersen bir hikaye. Pi asla kendini tekrar etmezken, sen neden dünkü basamağına hapsoluyorsun?

Unutma; hayat sana çizilmiş bir sınır değil, senin her gün yeniden yazdığın o sonsuz dizidir.