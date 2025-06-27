News.cgtn.com haberine göre, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ABD’nin Çin’in Tayvan bölgesiyle askerî iş birliğini şiddetle eleştirdi. Zhang, ABD’nin Tayvan’a yönelik askerî yardım, silah satışları veya diğer bahanelerle gerçekleştirdiği iş birliklerinin, Tayvan’ı savaşın içine sürüklemeye ve adaya zarar vermeye yönelik tehlikeli girişimler olduğunu söyledi.

Haberlere göre, ABD yakın zamanda Tayvan askeri temsilcilerini, ABD ve müttefiklerinin ortak hava tatbikatını gözlemlemeleri için davet etti. Ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi, 2026 Mali Yılı Savunma Bütçesi Yasası kapsamında Tayvan’a 500 milyon dolar tutarında askerî yardım bütçesini onayladı.

Zhang Xiaogang, Çin’in ABD ile Tayvan arasında her türlü askerî iş birliğine kesinlikle karşı olduğunu vurguladı. Sözcü, “ABD tarafını, tek Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisine bağlı kalmaya; Tayvan bağımsızlığı yanlılarına yanlış sinyaller göndermeyi durdurmaya çağırıyoruz” dedi.

Ayrıca Zhang, Tayvan’daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini, ABD desteğiyle bağımsızlık arayışlarının başarısızlığa mahkûm olduğunu belirterek uyardı.

Çin, ABD’nin Tayvan politikalarında izleyeceği tutumu yakından takip ettiğini ve bölgedeki barış ile istikrarı korumaya kararlı olduğunu ifade etti.