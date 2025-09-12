Çünkü, herkese gerekebilir, iyi örnekler olarak. Tarihçi ve araştırmacı olmadığım halde kesinlikle inanıyorum ki, muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisine yönelik olarak yapılan baskılar, kuşatmalar, hakaretler ve iftiralar, daha önce Yurdumuzda ve başka topraklarda yaşanmadı. Buna, uygarlığın hızla geliştiği söylenen günümüzün en çok kullanılan kelimesi ile ŞİDDET denir. Bu şiddeti, vahşet olarak nitelendirenler de var.

Türkiye’nin siyasal tarihinde yaşanmayan ve belki de bundan böyle bir daha yaşanamayacak olan, üstelik, siyaset, kamu, yerel, özel ve isimlendirmek istemediğim diğer kesimden gelen bu şiddet türlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisinin sergilediği tutum, gösterdiği tepki ve direnç sadece halkımıza değil Dünya halklarına da örnek olabilecek değerdedir.

Sporda demokrasi, gençlik ve şiddetsiz Türkiye için arkadaşlarımla birlikte yapmaya çalıştığım gönüllülük ağırlıklı katkılarımda, sadece bana ait olduğuna inandığım şu görüşü savundum ve yaşadıkça savunacağım. Sonrasında mutlaka savunacaklar çıkacaktır.

“Türkiye ve Dünya evimiz, üstünde yaşayanlar ailemiz, içinde şiddet barındırmayan farklılıklar doğal zenginliğimizdir. İnsanlık tarihi başlamadı. İnsanlık tarihi, insana, hayvana, doğaya ve çevreye yönelik insan şiddetinin her yerde sonlandığı gün başlayacaktır.”

Bu nedenle, yazı ve konuşmalarında, bilim insanları olsalar bile “İnsanlık Tarihi” deyimini kullananlara asla katılmıyorum. Yaşadığımız, sadece “İnsanın Tarihidir”. İnsanın tarihi, canlı cansız varlıkların tarihinden bağımsız değildir. Siyasal veya inançlara dayalı bir tarihi sıfır kabul ederek bugün kullandıkları rakama gelenlere elbette saygı duyuyor, ancak katılmıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisine karşı yapılan, insan haklarına ve herkesin temsil edildiği demokrasi anlayışına yüzde yüz aykırı olan sözlü, bedensel, eylemsel ve araçlı saldırılar “İnsanlık Tarihi” hedefini elbette geciktirmektedir.

Buna karşılık, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Genel Başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi’nin ortaya koyduğu şiddetsiz tepki, şiddetsiz direnç ve halkla, üyeleri ile şiddetsiz yöntemlerle buluşmaları, “İnsanlık Tarihi” hedefi bakımından umut vericidir. Bu yöntemlerin, kalıcı belgelerle bugünün ve geleceğin kuşaklarına örnek olacağı kesindir.

Bu nedenle, “CHP’yi İyi İzleyin” diyorum. Kime?

İnanın herkese. Çünkü, bu şiddet türleri sonlanmadığı, insan soyunun akıl ve vicdandan yoksun vahşiliğe gidişine, şiddetsiz yöntemlerle karşı çıkılmadığı sürece, başka kesimler ve başka siyasal partiler benzer veya farklı iftiralar, kumpaslar, tehditlerle, kısaca, acı, kan ve gözyaşı demek olan şiddet örnekleri ile mutlaka karşılaşacaklardır.

CHP’nin sergilediği şiddetsiz tepki yöntemleri, yaşanan çok ağır sorunlara karşın hukuk alanında haklara ve meydanlarda “Halkla İlişkiler” bilimine uygun çabaları, 53 yerde düzenlenen miting veya eylemleri, gözaltında veya tutuklu bulunan belediye başkanlarının, çalışma arkadaşlarının ve siyasetçilerin başları öne eğilmiş değil başları dimdik durmaları iyi izlenmeli, yazılı veya görsel olarak belgelenmelidir.

Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisine, belediyelerine ve çabalarına yönelik “şiddet” etkisi yaratan bu süreci mutlaka geride bırakacaktır.

Türkiye’nin siyasal partileri; Adalet ve Kalkınma Partisi, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Yeni Yol Partisi, Demokratik Sol Parti, Zafer Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti, Emek Partisi ve tüm partiler, varlığınıza saygı göstererek ve Türkiye’nin gerçekleri olduğunuza inanarak sesleniyorum.

CHP’ye yönelik girişimleri, yapılanları ve Özgür Özel’in Genel Başkanlığında başlatılan, sadece Türkiye’nin değil, havanın, suyun, toprağın, hatta uzayın gerek duyduğu şiddetsiz ve silahsız tepki yöntemlerini iyi izleyin. Yarınlarda sizlere de gerekli olabilir.

Sadece sizler mi izlemesiniz? Elbette hayır.

Birleşmiş Milletler Örgütü, Avrupa Birliği, NATO, inanç örgütleri, yönetim biçimleri ne olursa olsun, 205 devletin hükümetleri, siyasal partileri ve halkları, son seçim sonuçlarına ve kamuoyu araştırmalarına göre Türkiye’nin “Birinci Partisi” CHP’yi iyi izlemeliler.

Bir siyasetçi, bir partici değil, Türkiye ve Dünya’yı Evi, nerede ve kim olursanız olun sizleri ailesinden sayan, sevgi, dostluk ve barışı savunan bir insan olarak bu öneriyi yapıyorum.

Gelecek yazımda, CHP ve Şiddetsiz Tepki konusuna yine değineceğim.

Haydi, ülkemin ve Dünya’mın insanları, kan, gözyaşı ve şiddetin bulunmadığı, kadınlara, erkeklere ve tüm canlılara saygı duyarak hayal ettiğimiz bir cennette yaşamak için annelerin önderliğinde, kadın-erkek birlikte, dayanışma içinde, haydi…