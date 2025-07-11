Özel, “Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir” diyerek, terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bu süreçte emeği geçen rahmetli Sırrı Süreyya Önder ve tüm siyasilere teşekkür eden Özel, bu adımın silahların tamamen susacağı yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek ve milletin tüm kesimleri dışlanmadan yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özel, “Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür” ifadelerini kullandı.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması, kayyım atanması ve Kürtlerin belediye meclislerine katılımının engellenmesini eleştiren Özel, “Demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın en büyük düşmanıdır” dedi.

Özgür Özel, “Ülkemizin ihtiyacı terörsüz ve demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir” diyerek, ortak gelecek ve barış için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır.



Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir.



Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını… Başkan Çalık Taburcu Edildi! İçeriği Görüntüle July 11, 2025