Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Dışbudak köyü yakınlarında saat 11.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale devam ediyor.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Dışbudak köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangının başladığı saat 11.30 civarında, rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangına, 3 uçak, 4 helikopter ve karadan 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozerle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyor. Bölgede yapılan çalışmalar, yangının büyümesini engellemeye yönelik yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Yetkililer, yangının çevre yerleşim alanlarını tehdit etmemesi için önlem alırken, vatandaşlar da yangın bölgesinden uzak tutuluyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri yangınla mücadeleye devam ediyor.

Havadan ve Karadan Yoğun Mücadele



Yangına karşı etkili bir müdahale için havadan 3 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer görevlendirildi.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi



Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Lapseki ilçesinde devam eden orman yangınına karşı yapılan müdahale sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar hızla devam ediyor. Yerel ekiplerin ve gönüllülerin özverili çalışmaları sayesinde alevlerin yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınması bekleniyor. Yangınla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN - Orhan AKTUĞ / ÇANAKKALE, (DHA)