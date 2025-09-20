Sağlık Bakanlığı, sigarayla mücadele kapsamında önemli bir adım daha attı. Çanakkale’de Mobil Sigara Bırakma Polikliniği hizmete sunuldu. Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aracı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale’de vatandaşlara sigarayı bırakmaları için destek olacak yeni bir sağlık hizmeti devreye girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Mobil Sigara Bırakma Polikliniği, şehir şehir dolaşarak sigara içme alışkanlığı olan vatandaşlara ücretsiz danışmanlık ve tedavi desteği sağlayacak.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aracı incelemek üzere Çanakkale’ye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Memişoğlu, “Çanakkale’de örnek bir sağlık hizmeti var. Sigara Bırakma Polikliniğini mobil hâle getirdik. Sigara içme alışkanlığı olan insanlarımıza yardımcı olacağız” dedi.

Uygulama kapsamında vatandaşlara uzman hekimler tarafından birebir görüşmeler, gerekli testler ve tedavi planlaması yapılacak. Bakanlık yetkilileri, hedefin “dumansız Türkiye” olduğunu vurguladı.

Bu adımla, özellikle sigara bırakmak isteyen ancak sağlık merkezlerine ulaşmakta zorlanan vatandaşlara kolaylık sağlanması amaçlanıyor.