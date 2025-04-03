Çamlıdere Belediyesi, yıllardır el atılmayan Körler ve Ömerağa mahalleleri arasında hızlı ve konforlu bir yolculuk yapılması için düğmeye bastı. Vatandaşların bu iki mahalle arasında kolay bir ulaşım gerçekleştirmesi için çalışmaları hızlandıran Çamlıdere Belediyesi, yol yapımda katkısı bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ABB Çamlıdere Fen İşleri Şube Müdürlüğüne teşekkür edildi.

"Vatandaşların yaşamı kolaylaşacak"

İKonuya ilişkin Belediyenin paylaşımı ise şöyle: "İlçe Merkezimizde Yeni İmar Yolları Açma Çalışmamız Başladı.Yıllardır atıl bırakılan ve yapılmayan ilçe merkezimizde Körler Mahallemiz ve Ömerağa Mahallemiz arasında yeni imar yolu açarak vatandaşlarımızın mahallelerimiz arasında daha kolay, hızlı ulaşım imkanı sağlacak ve vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracağız." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/ademc06/status/1907463487896564040?s=61