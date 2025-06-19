Büyükler Savate Milli Takımı, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenecek Savate Combat Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını 22-30 Haziran 2025 tarihleri arasında Çankırı'da gerçekleştireceği milli takım kampıyla sürdürecek.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Spor Branşı Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, yazılı açıklamasında 5-9 Şubat 2025’te Çankırı’da düzenlenen ilk resmi Savate Türkiye Şampiyonasına dikkat çekti.

Bu şampiyonada dereceye giren sporcuların değerlendirilmesiyle, Büyükler Savate Combat, Büyükler Savate Assaut, Gençler Assaut ve Yıldızlar Assaut kategorilerinde milli takımların oluşturulduğunu belirten Kibaroğlu, şunları kaydetti:

“Büyükler Savate Combat Milli Takımı, 22-30 Haziran tarihleri arasında Çankırı'da kampa girecek. Ardından 1 Temmuz’da yola çıkacak olan takımımız, 2-6 Temmuz 2025 tarihlerinde Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi ve bayrağımızı gururla temsil edecek.”

Kibaroğlu, açıklamasında Federasyon Başkanı Hasan Öztürk ve Teknik Direktör Hakan Kibaroğlu’na teşekkür ederek, tüm teknik ekip ve sporculara başarılar diledi.

Savate Sporu Türkiye’de Resmi Statü Kazandı

Savate, boks ve kick boksu birleştiren, hem yumruk hem ayak tekniklerinin kullanıldığı bir dövüş sporu olarak biliniyor. 2024 yılının Haziran ayında Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna bağlanarak resmiyet kazanan savate, Türkiye’de ilk kez 5-9 Şubat 2025 tarihlerinde Çankırı'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ile resmi müsabaka statüsüne kavuşmuştu.