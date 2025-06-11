Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Yargı karşısına çıkacak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Siyasal muhalefeti bastırmak hukuk değil, baskıdır"

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın Ümit Özdağ'a ilişkin paylaşımı şöyle: "Bugün saat 10.30’da Silivri’de, Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın ifade özgürlüğünü hedef alan davanın duruşması yapılacak. Kamuoyunu bilgilendiren, siyasi iktidarın politikalarını eleştiren her söz, demokratik toplumların olmazsa olmazıdır. Ancak bugün karşımızda, delilden yoksun, siyasi saiklerle hazırlanmış, hukuki dayanağı zayıf bir iddianame bulunuyor. Bu dava, yalnızca bir kişiye karşı değil, düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı açılmıştır. Söylediklerinize katılmıyorum ama onları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunurum. Bu söz, Voltaire’in fikirlerine dayanarak Evelyn Beatrice Hall tarafından kaleme alındı. Bugün bu cümlenin ruhunu savunuyoruz İktidarı eleştirmek suç değildir. Siyasal muhalefeti bastırmak hukuk değil, baskıdır. İfade özgürlüğü yargılanamaz. Bugün Silivri’de yargılanan sadece Ümit Özdağ değil; toplumun ifade özgürlüğü, eleştiri hakkı ve hukuk devleti ilkesidir." şeklinde konuştu.