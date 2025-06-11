Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyon pastırmasının Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillendiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Afyon pastırması, AB'den tescil alan 34’üncü Türk ürünü oldu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini daha ekledik. Afyon pastırması artık Avrupa Birliği nezdinde resmen tescilli. Bu başarı, köklü kültürümüzün, verimli topraklarımızın ve üreticilerimizin alın terinin dünya çapında kabul görmesidir" ifadelerini kullandı.

Kacır, açıklamasında coğrafi işaretli ürünlerin, Türkiye'nin kültürel mirasını korumanın yanı sıra yerel üreticilerin katma değerli üretimle küresel pazarlara açılmasına da katkı sunduğunu vurguladı. “Anadolu'nun eşsiz değerlerini tanıtmaya ve dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Kacır, emeği geçen tüm üreticileri ve paydaşları tebrik etti.

Afyon pastırması, Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri olarak AB’nin tescil listesine dahil edilmesiyle birlikte Avrupa pazarında da korunma altına alınmış oldu. Bu adım, yerel ürünlerin uluslararası alandaki bilinirliğini artırarak ekonomik değerini de yükseltecek.