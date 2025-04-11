Filistin Âlimler Birliği, Gazze’deki direnişi selamlamak, sabrı kutlamak ve zulme karşı birlik mesajı vermek amacıyla bu Cuma gecesi saat 22.00’de tüm Müslümanları "Tekbir Cuması" etkinliğine davet ediyor.

Bu etkinlikte, katılımcıların bulundukları yerden – evlerinde balkon veya camlardan, dışarıda olanlar ise cadde ve sokaklardan – tekbir getirerek kıyama durmaları isteniyor. Etkinlik, mazlum Gazze halkına destek olmak, zulme karşı sesini yükseltmek ve ümmet bilinciyle hareket etmek amacı taşıyor.