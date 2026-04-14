Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada Kılıçdaroğlu’na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Dava, Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı bir konuşma nedeniyle açılmıştı. Mahkeme, söz konusu ifadelerin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” kapsamında değerlendirilmesine hükmetti.

Kararın kesinleşip kesinleşmeyeceği ve istinaf sürecine taşınıp taşınmayacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.