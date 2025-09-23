Kavuncu, "Herkes soruşturulabilir ama sadece belli bir kesime 'düşman hukuku' uygulanacak şekilde yapılması kabul edilemez. Türkiye’nin gözaltı ve soruşturma haberlerini Melih Gökçek’in 8 saat önceden sosyal medya paylaşımlarıyla öğrenmiş olması bile sürecin siyasi boyutunu ortaya koyuyor," dedi.

“Hukuk, İktidara Yakın Olana Uygulanmıyor”

Konuşmasında geçmişte yaşanan benzer olaylara da değinen Kavuncu, “Bülent Arınç ‘Ankara parsel parsel satıldı’ dedi, işlem yapılmadı. Ticaret Bakanı’nın eşi üzerinden yapılan ihaleler ortadaydı, yine hiçbir adım atılmadı. Ama muhalif belediyelere yönelik en küçük iddiada hemen soruşturmalar başlatılıyor,” ifadelerini kullandı.

Kavuncu, Adana Belediye Başkanı hakkında açılan dosyada yer alan Kütahya Belediye Başkanı için ise ayrıcalık tanındığını belirtti. “Eşitlik ilkesine aykırı şekilde yürütülen soruşturmalar, halkın hukuka olan güvenini sarsıyor,” dedi.

“Türkiye Tehlikeli Bir Sürece Sürükleniyor”

Kavuncu ayrıca, TBMM'de kurulan “Terörsüz Türkiye” Komisyonu çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyetin ortak kimliğinin zarar gördüğünü belirten Kavuncu, "Türkiye’yi mezhepsel ve etnik bir temelde bölüp parçalayacak tehlikeli bir sürecin içerisindeyiz. Bu sürecin geri dönüşü yok," uyarısında bulundu.

İYİ Parti olarak bu sürece karşı kamuoyu oluşturduklarını belirten Kavuncu, "Geçtiğimiz haftalarda Bursa’da miting düzenledik. Şimdi ise 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Mersin Yenişehir miting alanında halkımızla bir araya gelip bu sürece karşı sesimizi yükselteceğiz," dedi.