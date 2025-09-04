Burdur'un Bucak ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bucak- Korkuteli yolu Garipçe kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 09 KP 799 plakalı otomobil ile 81 SV ZD yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 09 KP 799 plakalı aracın sürücüsü sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtaki diğer 3 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı sürücü ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.