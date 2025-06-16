Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye'nin sahil kasabaları ve turistik bölgeleri yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Ancak son günlerde sosyal medyada yayılan bazı görüntüler, hem vatandaşlar hem de turizm sektörü açısından endişe yaratmaya devam ederken, Marmaris'te çekilen bu görüntü turizm tartışmalarını daha da alevlendirdi.

Sosyal medyada platformu olan X üzerinden paylaşılan videolarda, bir grup erkeğin sahil bölgelerinde turist kadınlara yönelik sergilediği garip ve rahatsız edici dans figürleri yer alıyor. Görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu. Bazı vatandaşlar yorumlarında, “Şu tiplerin yanında eğlenip, bir daha tatilini Türkiye’de yapmaya karar veren turist çıkar mı hiç?” ifadelerini kullandı

Zaten turist gelmiyor, şimdi hiç gelmeyecek!

Vatandaşlar ve bazı sosyal medya kullanıcıları, bu tarz görüntülerin Türkiye’nin misafirperver ve güvenli turizm imajına zarar verebileceğini belirtirken, özellikle artan döviz kuru ve yüksek sezon fiyatlarının zaten yabancı turist sayısını düşürdüğü bu dönemde, böylesi videoların ülkeye olan ilgiyi daha da azaltabileceği endişesi dile getiriliyor.