Tayanç Ayaydın hakkında gündeme gelen taciz iddiasının ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ayaydın’ın başrolünde yer aldığı NTC Medya imzalı dizinin oyuncularından Burçin Terzioğlu, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajla kadınlara dayanışma çağrısında bulunmuştu.

“Kimseyi Taciz Etmedim, İçtenlikle Özür Dilerim”

Tayanç Ayaydın da sessizliğini bozarak iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür diliyorum ancak kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez.”

Diziden Ayrıldı, Yeni Oyuncu Geliyor

Yasal haklarını kullanmaya hazırlanan Tayanç Ayaydın’ın dizideki geleceği merak konusu olurken son dakika gelişmesi yaşandı. NTC Medya, Ayaydın ile yollarını ayırma kararı aldı. Dizide “Genel Cerrah Demir” karakterini artık başka bir oyuncu canlandıracak.