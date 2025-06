EBRU APALAK

Denize kıyısı olmayan bir şehirde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte küçük bir gölde başlayan yelken yolculuğu hem doğaya hem de spora olan bağlılığın simgesi hâline geliyor. Küçük bir gölde, bozkırın ortasında, sabahın ilk ışıklarında yelkenler göğe uzanıyor. Denizi olmayan bir kentte gölde yelken sporu yapmak, sadece bir spor faaliyeti değil; rüzgârla yol alanlar için tutkunun, aidiyetin ve sınır tanımayan bir azmin ifadesi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Spor Meclisi Spor Medyası Alt Çalışma Grubu başkentte görünürlüğü sınırlı kalan spor branşlarını daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yelken sporunu odağına aldı. AKK’nin ev sahipliğinde 23 Haziran’da düzenlenen etkinlikte, yelken sporunda iş birliği ve farkındalığın artırılması hedeflendi.

KIRK ÇOCUK YAKLAŞIK ON AY BOYUNCA MOGAN’DA ANTRENMANDA

Yaşları 7 ila 17 arasında değişen yaklaşık 40 lisanslı çocuk, 1 Eylül'den 30 Haziran'a kadar Mogan Gölü’nde her hafta sonu antrenman yapıyor. Bu gruptaki çocuklar, yelken sporunu farklı sınıflarda icra ediyor. Göl donduğunda bile antrenörler buzları kırarak çocukların antrenman yapmasını sağlıyor.

Ankara Yelken Kulübü (AYK), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Yelken Federasyonu’nun imzaladığı protokol kapsamında yaklaşık 800 kişiye amatör denizci belgesi verdi. On saatlik çevrim içi ve dört saatlik pratik eğitimin ardından amatör denizci belgesi alınabiliyor. Kulübün yaz kursları ise 23 Haziran'da başladı. Kursun sonunda bir takım oluşturuluyor.

“AMACIMIZ MOGAN'I BİR ÇEKİM MERKEZİ HÂLİNE GETİRMEK”

AYK’nin Komodoru (eğitim, antrenman ve yarışlardan sorumlu gönüllü üye) Haldun Kılıç konuşmasında 2000’de kurulan kulübün amatör bir ruhla çalıştığını söyledi. Ankara’da yelkenin merkezi olmaya çalıştıklarını belirtti. Kulüp Yönetim Kurulu’nun su sporları merkezi olma kararı aldığını şöyle duyurdu:

“Yelkenlerimizi geriye atmıyoruz ama bunun yanına kürek, ayakta kürek ve yüzme branşlarını eklemeye karar verdik. Kardeş kulüplerimizde bir sinerji oluşturduk. Amacımız Mogan'ı bir çekim merkezi hâline getirmek. Çünkü bu göl,Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin bir şehrinde olsa Berlin'de, Lozan'da vs. çok aktif kullanılan bir göl olabilirdi. Bence olacak. O yönde ilerlemek için çalışıyoruz. Sonuçlarını almaya başladık.”

Kılıç, “Ankara'da yelken kulübü mü var? Ankara'da yelken mi yapılıyor?” sorularıyla çok sık karşılaştıklarını aktardı. Ulusal ligde İstanbul, Bodrum ve Urla kulüpleri ile yarıştıklarını belirtti. “Sorulması gereken soru ‘Ankara'da nerede yelken yapılıyor?’ olmalı” diyerek, Ankara'da tek yelken kulübüolmaması gerektiğini vurguladı.

BODRUMDAN MOGAN’A YELKEN İÇİN GELİYOR

Yıldız'ın konuşmasının ardından AYK optimist (dünyanın en küçük yelkenlisi) antrenörü Mehmet Türel sunum yaptı. Milli yelkenci Türel, yelkenin gölde yapılabileceğini yıllar önce Seyhan Barajı’nda kanıtladıklarını kaydetti. Bodrum'da yaşayan Türel, her hafta sonu Ankara'ya gelerek denizciliği ve yelken sporunu Ankaralılara öğretiyor. Optimist sporunundünyanın en kolay sporu olduğunu düşünen Türel, “Ama doğru şekilde ve doğru teknikle.” diye ekledi. Yirmi yediyıllık yelkenci olan Türel, “Ne kadar çok çocuğa ulaşırsak o kadar iyi. Ayağı yere değdiği sürece herkesi optimist sporuna davet ediyoruz.” diye konuştu.

“BU TEKNENİN GÜVENLİ OLMAYAN HİÇBİR TARAFI YOK”

Ankara'da 5,5-6 yaşlarındaki çocukların yelken yaptığını, bu yaştaki çocuklara lisans alamamalarının bir handikap olduğunu belirtti. “Eğer yeteneği varsa bir optimistsporcusunun girişi 6 olur” dedi. Ailelerin kendilerine yelkenin güvenli bir spor olup olmadığını sorduklarını söyledi. Hava tankları ve balonların olduğu eğitim teknesi optimisti göstererek “Bu teknenin güvenli olmayan hiçbir tarafı yok.” dedi.

EĞLENCE İÇİN YELKENİ ÖNERDİ

Bambino (en küçük grup) Sınıfı’nı temsilen Defne Öztürkkonuştu. Üçüncü sınıf öğrencisi Öztürk, bu yıl okul yarışlarında kızlar kategorisinde Ankara 1.si oldu. Yelkene ağabeyi Emre Öztürk sayesinde başlayan Öztürk, “Göldeki rüzgâr denize benzemiyor. Bu yüzden okul tatillerinde Didim'e deniz kampına gidiyoruz. Yelken benim için eğlence, özgürlük ve gurur.” diye konuştu. Eğlenceli bulduğu için herkesin yelken sporunu denemesini tavsiye etti.

SU NAZ GÖRGEL: “ANKARA'DA YELKEN YAPILIR”

ILCA Sınıfı’nı temsilen AKK Gençlik Meclisi üyesi Su Naz Görgel, yelkenle 11 yaşında Didim'de tanıştı. İki kez okul sporları yelken branşında Ankara'yı temsilen Türkiye 4.'sü olan 17 yaşındaki Görgel, “Rüzgârı gördüğüm her yerde benim için yarış başlar.” dedi. Yelkenin yalnızca deniz kenarında değil içinde rüzgâr geçen her yerdeyapılabileceğinin altını çizdi: “Ankara'da yelken yapılır ve yapılmaya devam edecek. Ancak bu spor hak ettiği ilgiyi görmüyor. Ne medyada ne projelerde ne de sponsorluklarda adımızı duyurabiliyoruz. Halbuki yelken doğayı okumayı öğretir. Ekip olmayı, beklemeyi, strateji kurmayı öğretir. Gençlerin karakterine, sabrına ve özgüvenine katkı sağlar.Belki manşetlerde adımız yer almıyor ama biz rüzgârın hızından gidenleriz. Şimdi istiyoruz ki bizim de sesimiz duyulsun. Çünkü her çocuk deniz görmese de yelken açmayı hayal edebilmeli.”

“BÜTÜN DÜNYANIN DENİZLERİ BİZİM DENİZİMİZ OLUYOR”

Etkinlikte Sportsboat Sınıfı’nı temsilen Efe Tan Yıldızkonuştu. İstanbul’da 21–22 Haziran’da düzenlenen Fifty FiftySailing Cup’ta birincilik elde eden Yıldız, mühendislik açısından nasıl çalıştığını öğrenmek için yelkene başladığını kaydetti. Başkentte deniz olmamasına değinerek, “Bütün dünyanın denizleri bizim denizimiz oluyor.” dedi. İstanbul’daki yelken kulüplerinin Ankara’da yelkende derece yapanlara şaşırdıklarını aktardı.

KIRK KİŞİLİK KADIN YELKEN TAKIMIYARIŞMALARA KATILIYOR

AYK Yarış Kurulu Sorumlusu Serpil Kaya, AYK Yönetim Kurulu’na girince yarış takımı kurmaya karar verdi. Kurduğu takımla yarışmalara az sayıda kişiyle katıldıklarında tek kadın yelkencinin kendisi olduğunu söyledi. “Yelken sporu ne kadar erkek egemen bir spor gibi gözükse de biz kadınlar başarılı ve güzel bir şekilde yürütüyoruz.” diyen Kaya’nın takımı şu anda 40 yetişkin kadın yarışçıdan oluşuyor. Takım, bu yıl trofe(kupa, madalya) yarışlarında ikinci ve üçüncülüğü kazandı. Yelken ve deniz tutkunu olduğunu söyleyen Kaya, “Denizi seviyorsanız, yelken tutkunuz varsa aramıza bekliyoruz.”diyerek yelken yapmaya çağırdı.