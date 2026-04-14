CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ülke sorunlarıyla ilgili geniş açıklamalarda bulundu. Ekonomik gelişmelere değinen Özgür Özel, enflasyondaki yüksek rakamlara dikkati çekti. Özel, devamla ekonomik krizin örneğini iki çarpıcı fotoğrafla gösterdi

“ULUS’TAKİ ELMA KAVGASI UTANÇ FOTOĞRAFIDIR”

Özgür Özel Ankara'da bir yurttaşın elma dağıttığı bir görsel ve bir okuldaki veresiye defterini gösteren Özel, "Ulus'ta bir hayırsever elma dağıtmaya kalkıyor. Emeklilerin 1-2 elma için giriştikleri mücadele hepimizi derinden yaraladı. Bu fotoğraf, Türkiye'yi yönetenlerin, iktidarın utanç fotoğrafıdır. Söz veriyoruz ki iktidar değişecek ve kimse böyle bir fotoğrafın parçası olmayacak. Geçtiğimiz gün arkadaşlar bir veresiye defteri getirdi. Okuldaki veresiye defteri.. Bu veresiye defterlerinde 15 liralık çay, iki poğaça görüyorsunuz. Dayanmak zor ama yarım kaşarlı görüyorsunuz... Bu ülkenin kantinlerinde bu ülkenin evlatlarına bir kaşarlı tost alamayana yarım kaşarlı tost verildiğini, onun da veresiyeye kaydedildiğini görüyorsunuz. Evlatlarımızı veresiye defterlerine düşürenleri, kendi sefalarını sürenleri bu milletin elinden hiçbir şey kurtaramayacak" ifadelerini kullandı.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülistan Doku olayında, Adalet Bakanlığı basın müşavirinin bilgi notunu anlatırken "Adalet Bakanlığı'nda koltuk sahibi olan, haysiyet cellatlığı yapan biri bugün bilgi notu atıyor: 'Gülistan Doku haberlerinde Sayın Gürlek'in talimatıyla operasyonun başladığı, Akın Gürlek'in talimatıyla harekete geçildiği ifadesinin kullanılmasını istiyoruz' diye bilgi notu atıyor.

Önceki Adalet bakanları; Abdulhamit Gül, Bekir Bozdağ, Yılmaz Tunç... Akın Gürlek'in basın danışmanı, Akın Gürlek'in 'ucu nereye çıkarsa çıksın' dediğini öne sürüyor. Bu not bana karşı değildir, size karşıdır. Hepinizin mesleki ve siyasi ahlaklarına dil uzatan bir bilgi notudur. Furkan Torlak bu kez sizin haysiyetinize saldırdı. susun da göreyim." diye konuştu.

ERDOĞAN’A YANIT VERDİ

Konuşmasının son bölümünde de ara seçim çağrısını yineleyen Özel, "Gerekirse boynumuzu vereceğiz ama asla bunlara boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'yi seviyoruz, partimizi seviyoruz. Bu ülkeyi kurtarmak için boynumuz kıldan incedir. Bu ülkeye baş eğdiremeyeceksiniz. Tayyip Erdoğan'a söyleyin; CHP'nin 100 yıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarmaya ant içmiş neferleri var, evlatları var" ifadelerini kullandı