Trabzonspor camiası, kulübün geçmiş dönem başkanlarından Atay Aktuğ’un vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Bordo-mavili kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla Aktuğ’un hayatını kaybettiğini kamuoyuna bildirdi.

Kulüp tarafından paylaşılan mesajda, eski başkan ve futbolculardan biri olan Atay Aktuğ’un vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, merhuma Allah’tan rahmet dilendi. Açıklamada ayrıca ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı temennileri iletildi.

Futbolculuktan Başkanlığa Uzanan Bir Kariyer

Atay Aktuğ, futbolculuk döneminde Karadeniz futbolunun önemli kulüplerinden İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor formalarını giydi. Aktif futbol yaşamını tamamladıktan sonra kulüp yönetiminde görev alarak spor yöneticiliği alanında çalışmalar yürüttü.

1980-1982 yılları arasında Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev yapan Aktuğ, kulüp içinde uzun yıllar farklı sorumluluklar üstlendi.

Siyaset ve Yerel Yönetimde de Görev Aldı

Sporun yanı sıra siyaset alanında da aktif rol üstlenen Atay Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süreçte şehir yönetiminde çeşitli projelere imza attı.

2003 yılında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı görevine seçilen Aktuğ, 2006 yılına kadar başkanlık görevini sürdürdü. Başkanlığı döneminde bordo-mavili ekip bir Türkiye Kupası kazanırken, Süper Lig’de de iki kez ikinci olarak önemli başarılar elde etti.

Trabzonspor camiası ve spor dünyası, kulübe futbolcu, yönetici ve başkan olarak uzun yıllar hizmet eden Altay Aktuğ’un vefatı nedeniyle taziye mesajları yayımlamaya devam ediyor.