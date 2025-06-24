2008 yılına damga vurmuş dizi Aşkı Memnu'nun finali tam 15 yıl önce bugün ekrana gelerek hafızalara kazındı. 24.06.2010 tarihinde final bölümü yayınlanan ve reyting rekoruyla ekranlara veda eden dizi her sene olduğu gibi bu senede unutulmadı.

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin üstlendiği Ay Yapım imzalı dizi Aşkı Memnu ekranlara müthiş bir bölümle veda edeli tam 15 sene oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Bihter'in yasak aşk yaşadığı Behlül'ün Nihal ile evlenecek olmasının hırsı ve üzüntüsüyle tabancayla kalbine ateş ederek, yaşamına son veren Bihter Ziyagil'i bu sene de unutmadı.

Bihter Ziyagil adına yapılan binlerce paylaşım, dizinin hala ilgiyle izlendiğini adeta ispatladı.

Aşkı Memnu Dizisinin Konusu Ne?

Aşk-ı Memnu, zengin ve güçlü bir ailede geçen karmaşık bir yasak aşk hikayesini anlatıyor. Adnan Bey, İstanbul’daki görkemli yalısında, genç ve güzel eşi Bihter ile birlikte yaşamaktadır. Ancak Bihter’in içine düştüğü yalnızlık ve tatminsizlik, onu Adnan Bey’in yeğeni Behlül ile tehlikeli bir ilişkiye sürükler.

Behlül’ün de karşı koyamadığı bu yasak tutku, ailenin bütün dengelerini sarsar. İhanet, kıskançlık ve yalanlarla örülü bu karanlık ilişkide herkes zarar görür. Aşk ve ihanetin iç içe geçtiği bu dramatik hikaye, aile sırlarının ve kalp kırıklıklarının etkileyici bir yansımasıdır.