Beypazarı Belediyesi ve Kaymakamlığı işbirliğiyle Hadimü’l Haremeyn Kutsal Emanetler Sergisi, Suluhan Nasuh Paşa Hanı’nda ziyarete açıldı.

Sergi 14-20 Nisan tarihleri arasında açık olacak olup, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Sakal-ı Şerifi’nden Kâbe örtülerine, Ravza-i Mutahhara’dan getirilen halı ve çinilerden Hicaz Demiryolu tren biletine kadar pek çok manevi değer bulunuyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın sergi ile ilgili ifadeleri şöyle: "Hadimü’l Haremeyn Kutsal Emanetler Sergisi, Kaymakamlığımız iş birliği ile Beypazarı'mızın gözbebeği Suluhan Nasuh Paşa Hanı’nda ziyarete açıldı. Asırlardır muhafaza edilen ve bizlere miras kalan yüzlerce kutsal emanetin yer aldığı bu özel sergide; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Sakal-ı Şerifi’nden Kâbe örtülerine, Ravza-i Mutahhara’dan getirilen halı ve çinilerden Hicaz Demiryolu tren biletine kadar pek çok manevi değer Beypazarı'nda görülmeyi bekliyor." dedi.

