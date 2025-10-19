Batman Çayı kıyısında çuvallar içerisinde çok sayıda Kur'an-ı Kerim bulundu.

Batman Çayı kıyısına pikniğe gidenler bölgede çok sayıda çuval buldu. Vatandaşlar, merak edip çuvalları açtıklarında çok sayıda Kur'an-ı Kerim gördü. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çuvalların kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılırken, olaya ilişkin Valilik açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“19 Ekim 2025 tarihinde Batman Çayı kıyısında çuvallar içerisinde dini kitapların bulunduğuna ilişkin ihbar alınmıştır. Olayın öğrenilmesinin ardından, jandarma ekiplerimiz derhal ihbar noktasına sevk edilerek, çuvallar muhafaza altına alınmıştır. Konuya ilişkin olarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikata başlanılmıştır. Olayın mahiyeti, kitapların bölgeye kim veya kimler tarafından bırakıldığı, ne amaçla getirildiği hususlarında incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."