Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demetgül Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğine katılarak, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, Başkan Yaşar tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Muhtarlık binasında gerçekleşen programda konuşan Başkan Fethi Yaşar, “Demetgül Mahalle Muhtarlığımızın düzenlediği Anneler Günü etkinliğine katılmaktan memnuniyet duydum. Muhtarımız Sayın Çiğdem Sarıoğlan ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü bu vesileyle bir kez daha kutluyorum,” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte mahalleli kadınlarla tek tek sohbet eden Yaşar, anneliğin kutsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Annelerimiz, hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Onların sevgi dolu elleriyle büyüyoruz. Tüm annelerin başımızın tacı olduğunu unutmamalıyız,” dedi.

Program, annelere çiçek takdimi ve çeşitli ikramlarla sona erdi.