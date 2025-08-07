Yenimahalle Belediyesi’nin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Derman Market, bağışçı firmaların da katkılarıyla ilçe halkına umut olmaya devam ediyor. Gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra kıyafet desteği de sunulan Derman Market’ten şu ana kadar 3 bin 700 hane faydalandı. Sosyal dayanışmanın örnek merkezi haline gelen market, yıl boyunca düzenli olarak et desteğiyle de dar gelirli ailelerin yanında yer alıyor.

YAŞAR: AİLELERİN ÇOĞU ARTIK ET ALAMIYOR

Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içinde hizmet veren Derman Market’te incelemelerde bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ekonomik zorlukların vatandaşlar üzerindeki etkisini dile getirdi. “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik tablo, özellikle emeklileri, işsizleri ve küçük esnafı ciddi biçimde zorluyor,” diyen Yaşar, yaklaşan okul dönemiyle birlikte ailelerin masraflarının daha da arttığını vurguladı. Gıda enflasyonunun yüksek seviyelere ulaştığını belirten Yaşar, “Ne yazık ki birçok aile artık et alamaz hale geldi. Biz de belediye olarak bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

ET VE PATATES YARDIMI BAŞLADI

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yaşar, “Yenimahalle’de hiçbir vatandaşın yatağa aç girmemesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Çocuklarımıza kıyafet yardımlarımız sürerken, şimdi de 3 binin üzerinde aileye 2’şer kiloluk paketler halinde et desteği sunacağız. Bunun yanında, üreticiyi ve tüketiciyi korumak adına temin ettiğimiz 12 bin 510 kilogram patatesi de 10’ar kiloluk çuvallarla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız,” ifadelerini kullandı. Yaşar, birlik ve dayanışmanın bu zorlu süreci atlatmada en büyük güç olduğunu da sözlerine ekledi.