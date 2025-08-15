Yenimahalle Belediyesi’nin Gazi Mahallesi Şentepe Vefa Parkı, İvedik Caddesi, Demetevler 12. Cadde ve Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlediği karpuz ve patates dağıtımı ilçe halkından yoğun ilgi gördü. Sıraya girerek ürünlerini alan vatandaşlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerini iletti. Belediye tarafından doğrudan üreticiden alınarak dağıtılan ürünler, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde hem çiftçiye hem de ilçe sakinlerine nefes oldu.

Üreticilerin artan maliyetler karşısında zor günler geçirdiğine dikkat çeken Başkan Yaşar, “Gelir-gider dengesi bozulduğu için üreticimiz zarar ediyor. Fiyatlardaki artış ise vatandaşımızın alım gücünü düşürüyor. Halkımız ciddi bir geçim sıkıntısı içinde. Biz de hem üreticimize hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza katkı sunmak amacıyla ellerinde kalan karpuz ve patatesleri satın alıp ücretsiz dağıttık. Böylece çiftçimize destek olurken halkımızın sofrasına da katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yenimahalle Belediyesinin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Üreticiden tüketiciye ücretsiz patates dağıtımı etkinliğimiz kapsamında, Şentepe Vefa Parkında, Gazi Mahallesi Şenol Caddesinde, İvedik Caddesi Yahyalar Cami önünde, vatandaşlarımıza patates dağıttık." denildi.