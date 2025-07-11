İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, geçtiğimiz günlerde cezaevindeyken sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve kalp rahatsızlığına bağlı olarak anjiyo operasyonu geçirmişti. Operasyonun ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan Başkan Çalık, bugün taburcu edilerek yeniden Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

Taburcu işlemi sırasında basına yansıyan görüntülerde, Murat Çalık’ın ameliyathane çıkışında ellerini dua eder gibi birleştirdiği ve çevresindeki güvenlik görevlileri eşliğinde yürüdüğü görüldü. Görüntüler, kamuoyunda hem sağlık durumu hem de yaşadığı sürecin insani boyutu açısından yankı uyandırdı.

Murat Çalık, geçtiğimiz haftalarda yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkındaki suçlamalar ve yargılama süreci kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.