Kaza saat 17.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 AAP 806 plakalı hafif ticari araçi, refüjün üzerinden karşı şeride geçerek 35 CEE 886 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, iki aracın da sürücülerinin yaralandığı anlaşıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA