Çankaya Belediyesi tarafından sürdürülen meslek edindirme çalışmaları, ara verilmeksizin devam ettiriliyor. Belediye'nin X hesabından yapılan paylaşımda gençlere iş sahibi olma fırsatı sunacak yeni bir eğitim programının duyurusu yapıldı.

Baristalık eğitimi verilecek

Çankaya Belediyesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, barista olmak isteyenler için eğitim düzenleneceğini duyuruldu,

Daha önce 20-28 yaş aralığındaki gençlerin başvurabildiği eğitimlerin bu dönemine, 18-35 yaş aralığındaki istekliler başvuru yapabilecekler. Eğitimler sırasında kursiyerlere; zaman ve stres yönetimi, mesleki temel İngilizce ve iletişim becerileriyle ilgili dersler verilecek.

Aldıkları eğitim sonrasında mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan baristalar, özel sektörde faaliyet gösteren kahve evlerinde istihdam edilecekler ve altı ay sonra usta öğretici belgesi almaya hak kazanacaklar.

Başvuruda bulunmak isteyenlerin Ziya Gökalp Caddesi No:11 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'ne 16-18 Nisan tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekiyor.