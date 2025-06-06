Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kurban Bayramı sebebiyle Erzurum'da hemşerileriyle bir araya geldi. Bayramlaşmak için vatandaşlarla görüşen Tekin 'dadaşlarla' hasret giderdiklerini ifade etti.

TBMM GENEL SEKRETERİ TALİP UZUN GÖREVDEN ALINDI
TBMM GENEL SEKRETERİ TALİP UZUN GÖREVDEN ALINDI
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Bayram Yusuf Tekin

Gerçekleştirdiği ziyaretten memnun olan Bakan Tekin, Erzurum'un güzel havası ve hemşerilerinin bayram coşkusunun görülmeye değer olduğun ifade etti. Yusuf Tekin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek hayırlı bayramlar dilediğini vurguladı.

Muhabir: Zehra Önen