Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kurban Bayramı sebebiyle Erzurum'da hemşerileriyle bir araya geldi. Bayramlaşmak için vatandaşlarla görüşen Tekin 'dadaşlarla' hasret giderdiklerini ifade etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretten memnun olan Bakan Tekin, Erzurum'un güzel havası ve hemşerilerinin bayram coşkusunun görülmeye değer olduğun ifade etti. Yusuf Tekin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek hayırlı bayramlar dilediğini vurguladı.

📍Erzurum



Mübarek Kurban Bayramı'nın arife gününde, kıymetli hemşehrilerimizle bayramlaşmak için bir araya geldik. Değerli dadaşlarla hasret giderdik.



Memleketimizin güzel havası, hemşehrilerimizin bayram coşkusu görülmeye değer.



Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban… pic.twitter.com/RW4xgskByM — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) June 5, 2025