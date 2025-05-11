Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş’ın yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı’yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş’ın yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum”

Beşiktaş’ta Yeni Dönem

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde hafta sonu gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda, Serdal Adalı delegelerin oylarıyla yeniden başkanlık görevine getirildi. Kulüp tarihinde daha önce asbaşkanlık da dâhil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan Adalı, Beşiktaş camiasının yakından tanıdığı bir isim.

Seçim yarışında başkanlık için yarışan diğer adaylarla centilmence geçen seçim sürecinin ardından Adalı ve yönetim listesi, üyelerden aldığı destekle göreve başladı. Beşiktaş camiası, futbol başta olmak üzere kulübün mali yapısından altyapıya kadar birçok alanda yenilenme sürecine girmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy’u geride bırakarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçim, Ataköy Atletizm Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Türkiye Atletizm Federasyonu’na ait Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan genel kurulda üyeler sabah saatlerinden itibaren oy kullanmak üzere salona akın etti. Seçim süreci, Beşiktaş camiası tarafından büyük bir dikkatle takip edilirken, sandıkların açılmasının ardından kazanan açık farkla Serdal Adalı oldu.

Adalı, açılan sandıklarda rakibi Gürkan Aksoy’a büyük bir üstünlük sağlayarak güven tazeledi ve Beşiktaş Kulübü’nde bir dönem daha başkanlık yapmaya hak kazandı. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Adalı, Beşiktaş’a yakışan birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Serdal Adalı Kimdir?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 1964 yılında Adana’da dünyaya geldi. İş dünyasında ve spor camiasında uzun yıllardır aktif rol alan Adalı, Türkiye Jokey Kulübü’nün de 25. başkanı olarak görev yapmıştır.

1984 yılında iş hayatına atılan Adalı, babasının sağlık sorunları nedeniyle eğitimine devam edemeyerek California Üniversitesi’ndeki lisans programını yarıda bıraktı. Ardından, ailesinin desteğiyle kurduğu Adalı Holding ile inşaat, lojistik, servis, catering ve enerji sektörlerinde uluslararası alanda faaliyet göstermeye başladı. Holding bünyesinde 6 bini aşkın çalışan istihdam edilmektedir.

Serdal Adalı, 21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu’nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Türkiye Jokey Kulübü’nün 25. başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Adalı, iş hayatının yanı sıra spor yöneticiliği kimliğiyle de tanınmaktadır.