İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 farklı ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve bu kapsamda 160 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, operasyonlar sonucunda 402 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilerden 73'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli’de gerçekleştirildi.

Dolandırıcılık şebekelerinin, vatandaşları kamu görevlisi gibi davranarak kandırdığı, kuyumculara sahte ya da düşük ayarlı altın sattığı ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla ürün pazarladığı belirlendi.

Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerinde mal varlığına el konulurken, gözaltına alınan 160 kişiden 87’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerinizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."