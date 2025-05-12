Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının Ocak-Nisan dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini paylaştı. Verilere göre, otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adede geriledi. Otomobil üretimi ise yüzde 2 düşüşle 295 bin 377 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim 475 bin 212 adede ulaştı.

Ticari Araç Üretiminde Düşüş Sürüyor

Yılın ilk dört ayında ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı. Bu dönemde hafif ticari araç üretimi yüzde 1, ağır ticari araç üretimi ise yüzde 25 oranında geriledi. Otomotiv sanayisinin genel kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak kaydedilirken, bu oran otomobil ve hafif ticari araçlarda yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 49, otobüs-midibüs segmentinde yüzde 60, traktör üretiminde ise yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv İhracatında 12,5 Milyar Dolarlık Hacim

Ocak-Nisan 2025 döneminde otomotiv sektörü 333 bin 351 adet araç ihraç ederek geçen yılın seviyesini korudu. Ancak otomobil ihracatı yüzde 6 oranında düşerken, ticari araç ihracatında yüzde 9’luk artış yaşandı. Traktör ihracatı ise yüzde 41 azalışla 3 bin 422 adette kaldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, sektörün toplam ihracat geliri yüzde 5 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde ana sanayi ihracatı yüzde 3, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü yüzde 17’lik payla Türkiye’nin en büyük ihracat sektörü olma konumunu korudu.

Otomotiv Pazarı Büyüyor: Satışlar 395 Bin Adedi Aştı

Yılın ilk dört ayında toplam otomotiv pazarı yüzde 2 artışla 395 bin 25 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 5 artarak 309 bin 204 adede ulaştı. Buna karşın, ticari araç pazarında yüzde 6, ağır ticari araçlarda yüzde 12 ve hafif ticari araçlarda yüzde 5 oranında daralma yaşandı.

Aynı dönemde yerli araçların toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarındaki payı ise yüzde 21 olarak k