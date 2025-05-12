ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerini azaltmak amacıyla taraflar, hafta sonu İsviçre’nin Cenevre kentinde kritik bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın katıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamalar, iki ülke arasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ortaya koydu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin ile gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiği belirtilirken, görüşmelerin detaylarının bugün paylaşılacağı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin ile görüşmelerin "çok iyi geçtiğini" ve "büyük ilerleme kaydedildiğini" duyurdu.

Çin tarafı da yapılan değerlendirmede, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng’ın taraflar arasında önemli bir mutabakata varıldığını söylediği aktarıldı. Tarafların istişare mekanizması kurma konusunda anlaşmaya vardığı ve anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi için zemin oluştuğu vurgulandı.

Analistler: Ticaret Mutabakatı Küresel Belirsizliği Azaltabilir

Ekonomi uzmanları, söz konusu anlaşmanın küresel piyasalarda oluşan risk algısını azaltabileceğine dikkat çekiyor. Ancak hızlı ilerleyen sürecin bazı riskler de barındırdığı belirtiliyor. Uzmanlar, mutabakatın detaylarının açıklanmasının piyasalar üzerindeki etkisinin yakından izleneceğini belirtiyor.

Piyasalar Haftaya Pozitif Başladı

Görüşmelerin ardından ABD endeks vadeli kontratları haftaya %1’in üzerinde yükselişle başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,40 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi %0,3 artışla 100,6 seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı ise ticaret gerilimlerinin azalmasıyla %0,4 düşerek 3.270 dolara geriledi. Brent petrol fiyatı ise %0,4 artışla 64,1 dolardan işlem gördü.

Asya ve Avrupa'da Piyasalarda Ticaret İyimserliği

Asya borsalarında ABD-Çin müzakerelerine dair iyimser beklentilerle yükseliş görüldü. Japonya’da Nikkei 225 endeksi %0,3, Çin'de Şanghay endeksi %0,5, Hong Kong’da Hang Seng %1,2 yükseldi. Avrupa’da da Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin barış umudu ve Putin’in Türkiye’de görüşme teklifinin ardından endeksler yeni haftaya pozitif başladı.

Türkiye’de Gözler Perakende Satışlarda

Yurt içinde BIST 100 endeksi haftayı %1,20 artışla 9.390,51 puandan tamamladı. Dolar/TL kuru ise yeni güne 38,74 seviyesinde başladı. Bugün Türkiye’de mart ayı perakende satış verisi, ABD’de ise nisan ayı federal bütçe dengesi takip edilecek.

Veri Takvimi – 13 Mayıs Pazartesi

10.00: Türkiye - Mart ayı perakende satışlar

21.00: ABD - Nisan ayı federal bütçe dengesi Otomotivde Üretim Düştü, İhracat 12,5 Milyar Dolara Ulaştı İçeriği Görüntüle