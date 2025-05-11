Etkinlikte konuşan Başkan Koç, anneliğin yeryüzündeki en kutsal ve fedakâr rol olduğunu vurgulayarak, “Annelerimizin, annelerimizin gururu, hüznü ve mutluluğu evlatlarının her zaman yanlarında olacağız. Onlara yalnızca bir gün değil, her gün minnet borçluyuz,” dedi.

Programa çok sayıda Haymanalı kadın ve çocukları katılırken, annelere çiçekler takdim edildi, müzik dinletileri ve çeşitli ikramlar da etkinlik kapsamında sunuldu. Kadın kolları üyeleri tarafından hazırlanan kısa bir tiyatro gösterisi de beğeniyle izlendi.

Başkan Koç, etkinlik sonrası annelerle tek tek ilgilenip sohbet ederken, tüm annelerin gününü kutladı ve bu tür sosyal etkinliklerin artarak süreceğini belirtti.